Duitse prins (55) omgekomen na ongeval met motor

De Duitse prins Otto von Hessen (55) is om het leven gekomen na een ongeval met zijn motorfiets. De zakenman maakte deel uit van een van de oudste adellijke families in Duitsland.

Otto von Hessen stond volgens de Duitse krant Bild bekend als een grote liefhebber van moto’s en snelle wagens. Zondag was hij op pad met zijn Ducati toen hij met een hogere snelheid dan toegelaten tegen de vangrail terechtkwam in de buurt van het Bodenmeer.

‘Om onduidelijke redenen is hij de controle over zijn voertuig verloren en ging hij aan het slingeren’, klinkt het bij de politie. Daarop volgde de crash.

De prins was geen onbeschreven blad, want in 2010 kreeg hij al een rijverbod van negen maanden opgelegd voor onaangepaste snelheid in München. Hij laat vier kinderen achter: prins Max (21), prinses Elena (20), prins Moritz (13) en prins Leopold (11). In 2017 was hij na een huwelijk van 19 jaar gescheiden van zijn echtgenote Carla Blickhauser.

Otto von Hessen liet daarnaast vooral als zakenman van zich horen. Hij was eigenaar van een heleboel restaurants van de McDonald’s-keten, waar hij volgens een bericht van zijn personeel ‘enorm hard werkte’ en ‘de beste baas ooit was’.