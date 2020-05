Piloten Brussels Airlines doen directie voorstel: vermindering van werktijd en salaris

De piloten van Brussels Airlines hebben de directie van de financieel noodlijdende vliegtuigmaatschappij een voorstel gedaan. Ze stellen voor hun werktijd en salaris met 45 procent te verminderen tot in 2023. Dat zou voor het bedrijf een besparing van tot 100 miljoen euro betekenen.

Brussels Airlines zit financieel in bijzondere slechte papieren. Er zijn gesprekken aangeknoopt om staatssteun te krijgen, maar een akkoord is daar nog niet uit de bus gekomen. De piloten beslisten daar niet op te wachten en komen zelf met een voorstel op de proppen waardoor een deel van de financiële klap opgevangen wordt.

'Onze oplossing is een aanzienlijke verlaging van onze werkregimes en dus bijgevolg van onze salarissen en loonkosten tot 2023 te accepteren. Zo zal het cockpitpersoneel hun salaris met maximaal 45 procent verlagen. Op die manier vermijdt het bedrijf dat het in de nabije toekomst meer dan 22 miljoen euro aan ontslagpremies moet betalen aan de 191 leden van het vliegend personeel die het management de deur wil wijzen. Deze loonsinspanningen vertegenwoordigen een besparing tot 100 miljoen euro in 2023', schrijven ze in de brief.

De drie vakbonden van Brussels Airlines steunen de open brief van de piloten, die gericht is aan het bedrijf, de regering en de publieke opinie. Ze schrijven dat de coronacrisis de situatie van Brussels Airlines nog verder verzwakt heeft en dat er geen overlevingskans is zonder financiële hulp van Lufthansa en de Belgische staat.

'De huidige stand van zaken is zeer somber', staat nog in de open brief. 'Niet alleen voor ruim 1.000 medewerkers van Brussels Airlines die bedreigd worden met gedwongen ontslag maar even goed voor de werknemers op en rond de luchthaven die direct of indirect getroffen zullen worden door het ontbreken van een nationale luchtvaartmaatschappij. Door het mogelijk wegvallen van Brussels Airlines dreigt een geheel ecosysteem van bedrijven op en rond onze luchthaven van Brussel-Zaventem uit te sterven.'

Daarom stellen de piloten voor tijdelijk in te leveren. ‘Op die manier kunnen alle piloten en het cabinepersoneel aan boord blijven’, schrijven ze in een open brief.

1.000 banen op de tocht



De directie liet vorige week na een bijzondere ondernemingsraad weten dat er bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines tot 1.000 van de ruim 4.000 banen op de tocht staan. De vloot wordt herleid tot 38 vliegtuigen, dat is -30 procent, en er worden ook routes geschrapt.

Er wordt aan een plan gewerkt om zo veel mogelijk naakte ontslagen te vermijden, en de piloten zijn dus bereid om hun steentje bij te dragen en fors in te leveren tot 2023. De onderhandelingen over staatssteun leverden nog niets op. Moederbedrijf Lufthansa vraagt voor Brussels Airlines een overbruggingskrediet van minstens 290 miljoen euro, de Belgische staat wil in ruil garanties over de toekomst van de luchtvaartmaatschappij.