De afgelopen 24 uur werden 192 nieuwe bevestigde covid-19-patiënten vastgesteld. De trend van aantal opnames, overlijdens en aantal nieuwe besmettingen blijft dalen, meldt het Nationaal Crisiscentrum.

'De trend van het aantal besmettingen blijft dalend, en neemt af met ongeveer vier procent per dag', zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. In totaal telt ons land 55.983 bevestigde gevallen. Er zijn de afgelopen 24 uur 42 sterfgevallen te betreuren, wat de balans op 9.150 doden brengt. Ook hier zet de dalende trend zich verder, het aantal doden neemt af met 11 procent per dag.



Er zijn 58 nieuwe mensen opgenomen in het ziekenhuis in de laatste 24 uur. 'Daarmee lijkt de dalende trend opnieuw te hervatten, de cijfers nemen af met een goede drie procent', legde Van Gucht uit. Er liggen 313 mensen op intensieve zorg, waarvan 169 worden beademd. 'Ook hier blijft de trend dalend, met een afname van vier procent per dag', zegt Van Gucht.

Er is nog geen effect zichtbaar van de eerste versoepelingen van de maatregelen. 'De klassieke indicatoren zoals het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames, doden, het absenteïsme en de griep-symptomen dalen allemaal, er is op dit moment geen enkel negatief effect te zien', voegde infectioloog Yves Van Laethem toe. 'We benadrukken dat de maatregelen genomen zijn tussen 4 en 18 mei, dus voor de eerste versoepelingen zit het goed.' Van Laethem waarschuwt dat het nog niet duidelijk is wat de impact is van de latere versoepelingen.

Hooikoorts versus corona

Het hooikoortsseizoen is ook van start gegaan, Van Gucht legt het verschil uit tussen symptomen van een allergie en het nieuwe coronavirus. 'De symptomen van een allergie verschijnen van zodra u blootgesteld wordt aan bepaalde hoeveelheid pollen of allergenen, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan', zei Van Gucht. 'Bij covid-19 houden de symptomen ook aan als u binnenblijft.'

Daarnaast veroorzaakt een allergie meestal geen koorts of spierpijn, maar wel een lopende neus, eventueel hoest en jeuk. 'Bij covid-19 heeft u wel vaak koorts, spierpijn en totale vermoeidheid', zei Van Gucht.

Om de ongemakken van een allergie te verminderen, raadt Van Gucht aan een zonnebril te dragen, de was niet buiten te drogen, regelmatig te douchen en het haar goed te wassen. 'Mensen met hooikoorts, die ook vaak moeten niezen en naar buiten gaan, raden we aan een masker te dragen', zei Van Gucht. Zo worden de druppels van het niezen niet ver verspreid, maar het kan ook helpen tegen de allergenen in de lucht. 'We raden absoluut aan om de behandeling tegen hooikoorts of astma niet te onderbreken en de laatste richtlijnen te blijven volgen', zei Van Gucht. Alle informatie over allergieën zijn te vinden op airallergie.be.

Motivatie

'De maatregelen zijn de voorbije weken stap voor stap versoepeld, er is weer meer mogelijk, zowel privé als professioneel', zei woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum Yves Stevens. Uit een studie van de UGent blijkt dat de versoepelingen de motivatie om de maatregelen te blijven volgen verhoogt. Telkens een nieuwe versoepeling wordt aangekondigd, neemt de motivatie ook toe. 'Dat is goed nieuws, maar we moeten ook een duurzame motivatie ontwikkelen om op de langere termijn met de aanwezigheid van het virus te kunnen omgaan', zei Stevens.

