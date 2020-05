Officieel: Roberto Martinez tot 2022 bondscoach van de Rode Duivels

Roberto Martinez blijft tot 2022 bondscoach van de Rode Duivels. Dat heeft de Belgische voetbalbond woensdagochtend bekendgemaakt met een filmpje op Twitter, waarin Martinez in ware FIFA-stijl wordt voorgesteld. De Spanjaard zal zo ook op het EK in 2021 en het WK een jaar later aan het roer staan. Vanmiddag om 12 uur volgt meer toelichting op een persconferentie.

Met de contractverlenging van Martinez komt de KBVB tegemoet aan de wensen van de internationals. Onder meer Thomas Vermaelen en Romelu Lukaku lieten verstaan dat ze rekenden op een verlengd verblijf van Martinez. Doordat het EK verschoven werd naar volgende zomer, zat onze nationale ploeg even virtueel zonder bondscoach. Dat is nu dus opgelost.

De Spanjaard nam in augustus 2016 de scepter over van Marc Wilmots. Hij loodste de Rode Duivels naar een knappe derde plaats op het WK 2018 in Rusland.

Bekijk de originele bekendmaking van de contractverlenging van Martinez hier: