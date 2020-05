Bouchez verwerpt missie van Magnette en Rousseau: ‘Dit is bijna een kleine staatsgreep’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez uit felle kritiek op het formatie-initiatief van de socialistische voorzitters Paul Magnette en Conner Rousseau. ‘Wij gaan niet spelen met partijen die van buitenaf zeggen hoe het moet maar hun verantwoordelijkheid niet nemen in de regering.’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez komt vandaag met een groot mediaoffensief, met uitgebreide interviews in De Morgen en Le Soir en op RTL-radio, en met ook plannen in La Libre Belgique en L’Echo. Net vandaag gaat Bouchez langs bij Paul Magnette en Conner Rousseau.

De voorzitters van de PS en de SP.A nemen sinds vorige week het initiatief om gesprekken op te starten voor het vormen van een volwaardige regering met een meerderheid, die er tegen september zou moeten zijn. Maar Bouchez verwerpt die demarche.

‘Ik erken helemaal niets’

‘Nee’, antwoordt hij in Le Soir op de vraag of hij de missie van Magnette en Rousseau erkent. ‘Ik heb ook contacten met partijvoorzitters, maar ik zet ze niet in de krant. Ik erken helemaal niets. En als men niet akkoord is, kunnen ze niet functioneren.’

‘Magnette en Rousseau zeggen dat ze de synthese van de standpunten willen maken. Maar wij gaan niet spelen met partijen die van buitenaf zeggen hoe het moet maar hun verantwoordelijkheid niet nemen in de regering.’

‘Dit is bijna een kleine staatsgreep’

Het enige ‘legitieme duo’ in de ogen van Bouchez zijn Magnette en N-VA-voorzitter Bart De Wever. ‘Wat ik verwerp, is dat men een initiatief neemt zonder de koning en zonder de eerste partij van de twee gemeenschappen. Wie heeft daarvoor de legitimiteit? Dit is bijna een kleine staatsgreep.’

Bouchez stelt voor dat de twee grootste partijen initiatief nemen, aangevuld met MR, Open VLD en CD&V, ‘de vijf grootste democratische partijen van het land’. Als dat tegen eind juni niet de verhoopte resultaten oplevert, wil Bouchez de koning inschakelen. ‘Als we mislukken, betekent dat het failliet van de hele politieke klasse’, klinkt het in De Morgen.

Cheques voor lokale consumptie

Bouchez geeft ook nog een steek aan Conner Rousseau. Beide jonge voorzitters kunnen het moeilijk met elkaar vinden. ‘Veel partijen zeggen nu dat ze constructief zijn’, zegt Bouchez in De Morgen. ‘Veel collega’s maken grote sier door te zwaaien met goede bedoelingen. Of ik Conner Rousseau bedoel? Ik wacht op zijn eerste ideeën. Het is een beetje gemakkelijk om te zeggen: ik ben hier nieuw en ik wil dat de spelletjes stoppen. Kijk, ik ben ook nieuw en ik wil óók dat de spelletjes stoppen.’

Verder stelt Bouchez ook zijn relanceplan voor. Daarin is vooral aandacht voor belastingverlagingen voor lage en middeninkomens, en kleine bedrijven. Ook wil hij maaltijdcheques en ecocheques omvormen tot cheques om lokaal te consumeren.