Katje Lee haalt de internationale pers: ‘Kat verdeelt de Belgische autoriteiten’

Het Peruviaanse katje Lee dat het FAVV wil euthanaseren uit schrik dat het rabiës heeft, is niet alleen wereldberoemd in België, maar haalt intussen ook de internationale pers. Onder meer Peruviaanse en Argentijnse media hebben al over het katje bericht.

Het verhaal van het katje Lee dat misschien geëuthanaseerd wordt omdat het mogelijk rabiës heeft, beheerst samen met het coronavirus tegen wil en dank het publieke debat in ons land. Verschillende Waalse media zoals de RTBF en Le Soir hebben ook al bericht over de situatie. Ons land splitst zich op tussen diegenen die het katje van studente Selena Ali willen laten leven, en diegenen die het katje willen euthanaseren ten voordele van onze volksgezondheid.

Intussen hebben ook buitenlandse media het verhaal van Lee opgepikt. Zo kopt de Peruviaanse krant Peru.21: ‘Peruviaanse kat die geadopteerd werd in Cuzco kan geëuthanaseerd worden in België: dit is de nachtmerrie van Selena en de kleine Lee’. In een ander stuk heeft de krant het over de Belgische pro-Lee activisten. Ook La República, een andere grote Peruviaanse krant, berichtte al over de kat. Selena Ali 'keerde terug naar haar land waar ze met de mooie Lee samenwoonde. Maar nu is ze al dagen gestresseerd, want ze willen de kleine Lee euthaniseren', klinkt het.

Foto: La Voz

In Argentinië spreekt La Voz dan weer over een Peruviaanse kat die voor discussie zorgt in ons land.

Lee in Europese kranten

Foto: Daily Star

Ook in Spanje hebben ze al van Lee gehoord. ‘Het bevel om een kat in Peru te doden, verdeelt de Belgische autoriteiten’, klinkt het in het Catalaanse La Vanguardia. De Britse tabloid de Daily Star sprak van een doodstraf voor de kat.

Dichter bij ons land, hebben in Nederland De Telegraaf en het christelijke Nederlands Dagblad respectievelijk een artikel en een column gewijd aan het katje Lee. ‘Vandaag is België in de ban van een katje’, klinkt het in dat laatste.

Vraag is of de nationale en internationale aandacht in het voordeel van Ali speelt, of net niet. Op vrijdag 29 mei wordt de zaak gepleit van het voedselagentschap FAVV tegen de studente.