Bengaals vuur binnenkort legaal in tribunes van Franse voetbalstadions?

Wordt het binnenkort legaal om pyrotechnisch materiaal af te steken vanuit de tribunes van Franse voetbalstadions? Een rapport dat woensdag voorgelegd werd aan de Franse Assemblée nationale, ijvert voor een opvallende reglementswijziging. Dat schrijft de Franse krant Le Parisien.

“Vandaag leidt het verbod ertoe dat supporters pyrotechnisch materiaal in het geniep afsteken. Dat doen ze onder meer onder zeilen die niet vuurvast zijn”, zou volgens Le Parisien in het rapport staan. Er wordt ook op gewezen dat de clubs niet over de middelen beschikken om het vuurwerk helemaal uit de tribunes te bannen. “Daarom zou het goed zijn een kader te scheppen waarin pyrotechnisch materiaal wel afgestoken mag worden, op zo’n manier dat de veiligheid van de toeschouwers tenminste gegarandeerd is en dat de wedstrijd in goede omstandigheden kan verdergaan”, schrijft Le Parisien nog.

Eén van de denkpistes zou zijn om een speciale zone in de tribune in te richten, om supporters die last hebben van de rook te ontzien. Het zou alleszins om een revolutionaire maatregel gaan, want in de meeste voetbalstadions is het gebruik van pyrotechnische materialen streng verboden. Eerder dit jaar stond de Duitse voetbalbond wel al een uitzondering toe aan supporters van Hamburg SV. Zij mochten pyrotechnisch materiaal afschieten in “een gecontroleerde omgeving”.