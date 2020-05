Trump over chloroquine-studie: ‘Proefpersonen waren al bijna dood’

Het Witte Huis heeft bevestigd dat Amerikaans president Trump malariamedicijn hydroxychloroquine neemt en ook zijn dokter stond daarachter. De president zelf noemt de eerste negatieve studie naar de werking van het medicijn ondertussen ‘een vijandige verklaring’.

‘Als je naar dat ene onderzoek kijkt, het enige slechte onderzoek, daarbij gaven ze het middel aan mensen die er heel slecht aan toe waren. Ze waren heel oud, bijna dood’, verklaarde president Trump over het eerste onderzoek naar de werking van chloroquine bij coronapatiënten. Daaruit bleek eind april dat het middel de sterfte onder patiënten verhoogt in plaats van verlaagt. ‘Het was een vijandige verklaring tegenover Trump’, aldus de president.

Trump verklaarde maandag dat hij al ‘een paar weken’ elke dag chloroquine nam. Dat werd gisteren ook bevestigd door Witte Huis-woordvoerder Kayleigh McEnany: ‘De president zei zelf dat hij het neemt. Dat is een vaststaand feit. We moeten de president op zijn woord geloven.’

Het Witte Huis deelde ook een verklaring van Sean P Conley, Trumps dokter: ‘Na grondig overleg tussen de president en mezelf over de bewijzen voor en tegen het gebruik van hydroxychloroquine, kwamen we tot de conclusie dat de potentiële voordelen van de behandeling opwegen tegen de mogelijke risico’s.’

Trump gaat zo in tegen zijn eigen geneesmiddelenagentschap, dat al heeft gevraagd om het medicijn alleen te nemen bij klinisch onderzoek of in de context van het ziekenhuis. Het waarschuwt ook voor mogelijke bijwerkingen zoals ‘ernstige hartritmeproblemen’.