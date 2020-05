‘Schat’ gevangenen Auschwitz gevonden

Bij restauratiewerken in Auschwitz is een verzameling haken, lepels, messen, vorken en stukken van schoenen gevonden, die verstopt was in een schoorsteenpijp.

De Oostenrijkse overheid financiert op dit moment restauratiewerken in het kamp, waarvan grote delen amper zijn onderzocht. De ontdekking werd op 21 april gedaan toen metselwerk op het gelijkvloers moest worden verstevigd, vertelt Hannah Lessing, voorzitster van het Oostenrijkse fonds voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme.

‘Die werktuigen werden bewaard waar de SS ze niet zag. Misschien werden ze verzameld voor een ontsnappingspoging, maar het kan ook gaan om werktuigen voor de schoenmakers of gewoonweg om te kunnen eten.’ De vondst is over­gedragen aan het museum van het ­concentratiekamp.

De werken in het kamp moeten volgend jaar voltooid zijn. Het uitroeiingskamp Auschwitz-Birkenau, in het Poolse Oswiecim, werd opgetrokken als deel van de Endlösung, het plan om alle Europese Joden uit te roeien. In 1979 werd het Unesco-werelderfgoed. Sinds 1947 is er ook een museum gehuisvest.