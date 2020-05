Assad laat bezittingen rijke neef in beslag nemen

De Syrische regering heeft de opdracht gegeven tot de inbeslagname van de bezittingen van de machtige zakenman Rami Makhluf. Hij is onder meer voorzitter van Syriatel, de grootste telecomoperator van het land, en de neef van president Bashar al-Assad.

De 51-jarige zakenman geldt als een van de machtigste en rijkste mannen van Syrië. Hij stond ook bekend voor zijn ­nauwe banden met het omstreden regime in zijn land. Maar enkele weken geleden kwam het tot een breuk tussen Makhluf en de regering.

Lees ook: Het rommelt nu ook binnen familie Assad

Die is wanhopig op zoek naar extra geld en zou daarbij nu ­bezittingen van Makhluf in het vizier hebben genomen. Ook de eigendommen van Makhlufs vrouw en kinderen worden in beslag genomen.

De steenrijke zakenman sprak eerder al over een ‘onmenselijke behandeling’.