Kroonprinses Elisabeth gaat naar militaire school: ‘Het dagschema is intens’

Kroonprinses Elisabeth (18) studeert over drie dagen af aan haar middelbare school uit Wales. Na de zomervakantie gaat ze studeren aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Het is het officiële begin van haar opleiding tot koningin, want in haar toekomstige rol wordt ze opperbevelhebber van het leger. Elisabeth bereidt zich nu al voor op de fysieke toelatingsproeven, door onder meer te joggen.