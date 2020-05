Nood aan richtlijn: moet een school dicht als er één leerling besmet is?

Basisschool Ursulinen in Mechelen sloot opnieuw de deuren, nadat een leerling symptomen had vertoond. Achteraf bleek het vals alarm. Het is in elk geval niet de bedoeling dat zo’n plotse sluiting de regel wordt.

Maandagavond kreeg de directie van basisschool Ursulinen in Mechelen te horen dat een kleuter uit de noodopvang vermoedelijk met het nieuwe coronavirus besmet was. ‘Op basis van de risicoanalyse hebben wij daarop besloten om de school dinsdag gesloten te houden’, zegt Ingeborg De Cooman, woordvoerster van scholengroep Kitos. In de noodopvang had de kleuter namelijk contact met heel wat kinderen, ook bijvoorbeeld met de broer van Febe, een ernstig ziek kind dat wel nog thuis is.

Dinsdagavond bleek het vals alarm: de coronatest bleek negatief. Maar directeur Sven Van Grembergen blijft achter de beslissing om te sluiten staan. 'Wij wilden niet het risico nemen dat familie van Febe besmet zou geraken en haar zo in een sociaal isolement zouden dwingen. Zeker in deze belangrijke fase van haar ziekte', klinkt het. De moeder van de betrokken kleuter verdedigt de beslissing van de school ook.

De impact van de sluiting viel ook mee, want in Ursulinen wordt in deze periode op woensdag sowieso geen les gegeven – en tijdens deze week van Hemelvaart op donderdag en vrijdag ook niet. Maandag gaat de school gewoon weer open. Als de test toch positief was geweest, moesten alle leerkrachten en de andere kinderen uit de noodopvang in quarantaine. Of de school dan ook nog zou gesloten blijven, was nog niet beslist.

Draaiboek

Algemene richtlijnen over wat te doen bij (vermoedens van) een besmetting zijn er voor de katholieke onderwijskoepel – waar Ursulinen deel van uitmaakt – voorlopig niet, laat staan voor het hele Vlaamse onderwijs. ‘Scholen oordelen zelf over heropening, en dus ook over het aanhouden ervan’, zegt de woordvoerder van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Katholiek Onderwijs Vlaanderen legt momenteel wel de laatste hand aan een nieuwe procedure, in samenwerking met het Vrij CLB Netwerk, over wat scholen moeten doen bij (vermoedens van) besmetting. Vrijdag wordt ze voorgelegd aan de sociale partners.

‘Wij hebben er alle begrip voor dat scholen in de eerste plaats voor veiligheid kiezen’, zegt woordvoerder Pieter-Jan Crombez. ‘Maar de virologen zeggen ons dat het niet nodig is om bij vermoedens van besmetting van één leerling een hele school te sluiten.’

Professor microbiologie Herman Goossens (UZ Antwerpen) bevestigt dat: ‘De betreffende leerling isoleren, zijn klas testen en de leerlingen daaruit thuishouden, zou moeten volstaan.’ Hij benadrukt vooral dat er nood is aan een overkoepelend draaiboek, op basis van het advies van de experten, met richtlijnen voor het hele onderwijsveld. Dat zal vooral belangrijk zijn wanneer scholen later eventueel met uitbraken van het virus te maken krijgen.