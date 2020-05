In een open brief pleiten 269 wetenschappers uit Vlaanderen en Wallonië, voornamelijk pediaters, om de scholen opnieuw te openen. ‘Er is voor ons geen enkele valabele medische reden te vinden om kinderen nog langer uit de gemeenschap te sluiten.’

‘In Denemarken heeft de heropening van scholen meer dan vier weken na de hervatting niet geleid tot een heropflakkering van de gevallen’, klinkt het nog in de brief, die ondertekend is door 269 zorgverleners, voornamelijk pediaters, in ons land.

‘Kinderen laten terugkeren naar school en naar de gemeenschap is essentieel om secundaire effecten te voorkomen. De school biedt, naast haar educatieve en sociale rol, een omgeving die het mogelijk maakt om de tekenen van fysiek en psychisch lijden van bepaalde kinderen te detecteren. Opsluiting vergroot de ongelijkheden met een verhoogd risico op verwaarlozing, mishandeling en gebrek aan toezicht, wat kan leiden tot meer ongevallen in het huishouden.’

De druk om kinderen, vooral onder de twaalf jaar, opnieuw naar school te laten gaan wordt de laatste dagen steeds hoger. Erika Vlieghe, voorzitter van de exitexperts (GEES), gaf vanmiddag aan op Radio 1 dat het epidemiologisch gezien mogelijk is om de basisscholen weer helemaal te openen.

De minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschap Caroline Désir (PS) pleit nu, naar aanleiding van de open brief van de pediaters, dat de Nationale Veiligheidsraad bekijkt of de kleuters snel opnieuw naar school kunnen. ‘We moeten ook perspectief geven aan ouders van jonge kinderen, of het nu gaat over de periode tot het einde van het schooljaar of over de grote vakanties’, zegt Désir aan Belga.

De zomerkampen staan alleszins hoog op de politieke agenda. ‘Ik hoop dat daar in de komende dagen verdere stappen rond gezet worden’, zei Vlaams Welzijnsminister Wouter Beke dinsdag in het parlement.