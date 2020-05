Tientallen auto's, motoren en pak cash in beslag genomen bij politierazzia's

Bij de huiszoekingen dinsdag in onder meer Brakel, Geraardsbergen, Herzele en Lierde zijn 37 wagens en 87 motorfietsen in beslag genomen. Het gaat om een onderzoek van de federale politie naar internationale drugssmokkel. Er zijn in België ook zes verdachten opgepakt. Een van hen is een 51-jarige zakenman die in 2017 het slachtoffer werd van een granaataanslag.

De actie van de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen begon tussen 4 en 5 uur in de Wielendaalstraat in Brakel. Die werd afgesloten voor het verkeer. Ondertussen viseerde een tiental agenten met automatische vuurwapens in de aanslag de woning van L.V.M. in de straat. Wat later beukten ze met een stormram de voordeur open. In de garagepoort sneden ze een manshoog gat met een kettingzaag.

De woning kwam in juni 2017 in het nieuws toen ze het doelwit was van een granaataanslag. Die granaat miste toen doel en vernietigde enkele wagens in de straat. Er was ook veel schade aan de gevels en de ramen van woningen aan de overkant.

Auto’s, motoren en cash

Terwijl de federale de woning in Brakel doorzocht, werden in een loods in de Kruisstraat in Deftinge tientallen luxewagens en motoren in beslag genomen. Ook de voormalige fietsenzaak Best Bikes in Steenhuize werd op dat moment leeggehaald.

In totaal werden acht huiszoekingen uitgevoerd, bevestigt hoofdcommissaris Patrick Willocx. ‘Bij de zoekingen werden 37 auto’s in beslag genomen, waaronder luxewagens en oldtimers, 87 motorfietsen, voornamelijk van het merk Ducati, en andere waardevolle voorwerpen. Er werd bovendien een grote som cash geld in beslag genomen. Tijdens de actie werden in België zes verdachten opgepakt en meegenomen voor verhoor.’ De huiszoekingen vonden plaats in onder meer Nederbrakel (Brakel), Steenhuize (Herzele), Deftinge (Lierde) en Geraardsbergen.