Nederland opent scholen en horeca in juni

Vanaf 1 juni gaan de cafés en restaurants weer open in Nederland, met maximum 30 personen binnen (uitgezonderd personeel). De anderhalvemetermaatschappij blijft wel de regel.

Weer binnen op café: binnenkort kan het in Nederland. Op 1 juni openen cafés en restaurants. Iedereen moet afstand houden. Maar er is een uitzondering: personen van hetzelfde huishouden mogen samen aan een tafel, dichter dan 1,5 meter dus. Met anderen moet de afstand worden bewaard. Reserveren is een must, en een ‘checkgesprek’ op voorhand is verplicht.

Niet alleen in de horeca, ook in cinema’s, concertzalen en theaterzalen zullen weer 30 personen binnen mogen. Ook hier moet zo’n ‘checkgesprek’ vooraf plaatsvinden.

De versoepelingen zijn volgens premier Mark Rutte verantwoord, gezien de cijfers over de corona-epidemie en het laatste advies van het Outbreak Management Team.

Onderwijs

Opvallend: Nederland doet wat hier nog niet kan. Op 8 juni gaan alle leerlingen van het basisonderwijs (lager en kleuter) weer vijf volledige dagen naar school (nu gaan ze halve dagen) Al een week vroeger, op 2 juni, gaan de middelbare scholen open, zij het wel op anderhalve meter afstand.

In juli staan nog meer versoepelingen gepland: dan gaan de kerken, campings en vakantieparken weer open.