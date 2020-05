Gilbert en Evenepoel promoten Monopoly Koers (maar u moet nog even wachten)

In het Sven Nys Cycling Center op de Balenberg werd vanmiddag met respect voor de opgelegde maatregelen Monopoly Koers voorgesteld, een versie van het beroemde gezelschapsspel waarbij de belangrijkste winkelstraten worden vervangen door de meest iconische locaties van de meest bekende voorjaarsklassiekers.

Het zijn Philippe Gilbert en Remco Evenepoel die de cover van het populaire bordspel sieren. Wie het spel al wil spelen, zal echter moeten wachten tot november. En aangezien het spel in een beperkte oplage van om en bij de 2.000 exemplaren zal worden geproduceerd, is snel zijn de boodschap. Daarvoor kan u een pre-order plaatsen. U kan ook tot 29 mei via een poll bepalen welke van acht vooraf geselecteerde locaties het duurste prijskaartje moet krijgen. Zowel voor de bestelling als de poll surft u naar www.MONOPOLYKOERS.be. Wie online bestelt, betaalt 50 euro of 59,99 euro voor de vaderdag-special, inclusief koerspetje en een exemplaar van het magazine Titanen.