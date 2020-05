Rammstein kondigt nieuwe datum aan voor concert in Oostende

7 augustus 2021. Op die dag zal Rammstein het concert dat over drie weken had moeten plaatsvinden in Oostende inhalen.

Door de coronacrisis moest Rammstein 27 concerten annuleren, waaronder een optreden in Park De Nieuwe Koers in Oostende. Dat was volledig uitverkocht.

De groep heeft nu voor volgend jaar nieuwe data aangekondigd. De show in Oostende is voor 7 augustus 2021 voorzien. Wie al een ticket had, kan dat volgend jaar nog gebruiken.

De Europese tournee eindigt trouwens in de Belgische badstad.

‘Blijf gezond’, zegt de band. ‘We kijken ernaar uit jullie in 2021 te zien.’