De Croo over Europees herstelfonds: ‘Deze ambitie heeft Europa nodig’

Ons land steunt het plan van voor een Europees herstelfonds van 500 miljard euro om de coronacrisis aan te pakken. Dat zegt vicepremier Alexander De Croo (Open VLD).

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron stellen een corona-herstelfonds van 500 miljard voor, niet als leningen maar als subsidies. Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo reageert positief op het Frans-Duitse voorstel. ‘Dit is de ambitie die Europa vandaag nodig heeft’, zegt hij.

Om het fonds te financieren willen Duitsland en Frankrijk dat de Europese Commissie met garanties van de lidstaten rechtstreeks geld gaat lenen op de markten. ‘Het is dus het Europese niveau dat de schulden draagt en niet de lidstaten. Zo gebruik je de sterke schouders van Europa om de Europese economie weer op toerental te brengen’, reageert De Croo.

Tegelijkertijd zijn Merkel en Macron volgens hem niet blind voor de individuele verantwoordelijkheid van de lidstaten. De Belgische minister wijst erop dat Berlijn en Parijs expliciet zeggen dat ‘een gezond economisch beleid en ambitieuze hervormingen’ de basis zijn van het plan.

Ook België wil een evenwicht tussen verantwoordelijkheid en solidariteit behouden. De Croo vindt dat het geld via een ‘mix van leningen en subsidies’ naar de lidstaten moet vloeien en dat het gelinkt moet worden aan hervormingsprogramma’s en investeringen in de digitale en ecologische transitie.

Premier Sophie Wilmès wil het plan bestuderen, maar ze vindt de redenering erachter, dat zwaar getroffen landen moeten geholpen worden, alvast correct. ‘Europa staat voor solidariteit, en er kan een mix zijn tussen een lening en subsidies. Want er zijn nu eenmaal landen die het moeilijker hebben dan andere, en ook dat is solidariteit.’

Leningen

Voormalig minister van Financiën en Europees parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) vindt dan weer dat ons land zich moet aansluiten bij het verzet van Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Zweden tegen het Frans-Duitse akkoord. ‘Je kan niet ontkennen dat er solidariteit moet zijn, maar dat kan nooit volgehouden solidariteit zijn zonder dat verantwoording wordt afgelegd’, zei Van Overtveldt dinsdagochtend in De Ochtend op Radio 1.

De vraag is of de middelen uit het fonds worden beschouwd als leningen of subsidies, zegt hij. Wat hem betreft, moeten het leningen worden.

De landen rond Nederland eisen dat geld uit het herstelfonds in de vorm van leningen wordt doorgeschoven naar de zwakkere landen, die het daarna ook zelf moeten terugbetalen. Voor Italië, Spanje en Frankrijk is dit een ‘no go’ omdat leningen hun schuldpositie nog verder zullen verslechteren.

Compromis

De Europese Commissie komt eind van de maand met een gedetailleerd voorstel, daarna is het aan Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad om een compromis uit de brand te slepen.