Oostende kiest voor reservatiesysteem strand

De kust is al langer op zoek naar een strandstrategie om de zomer te redden. Oostende zal een reservatiesysteem hanteren voor de drukste stukken strand. Dat laat burgemeester Bart Tommelein weten.

Het is mogelijk dat het erg druk wordt aan de kust deze zomer, want het is nog steeds niet duidelijk of we naar het buitenland op vakantie mogen. Tommelein lanceerde eerder al het idee van een strandpas. Bij dat idee mochten enkel mensen die gedomicilieerd zijn in Oostende, aangevuld met toeristen met een hotelreservatie en tweedeverblijvers, op het strand mogen. Wie de stad inkomsten bezorgt, moet voorrang krijgen. Dat idee werd al snel afgevoerd, maar hoe het dan wel moet op het strand, bleef onduidelijk.

Nu laat Tommelein weten dat er met een reservatiesysteem gewerkt zal worden. Inwoners, tweedeverblijvers en hotelgasten zullen voorrang krijgen in het reservatiesysteem, de reservaties zijn gratis. Stranden die minder druk zijn, zoals Mariakerke, zullen vrij toegankelijk zijn. Het systeem wordt in juni al getest.



Tweedeverblijvers

Wanneer mensen met een tweedeverblijf naar hun eigendom mogen, is ook nog steeds niet duidelijk. Sinds de coronacrisis mogen mensen - en dat zeker tot 8 juni - niet meer naar hun tweede verblijf in ons land. Premier Sophie Wilmès (MR) belooft daar in de komende dagen duidelijkheid over te scheppen.