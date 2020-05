Michael Jordan had helemaal geen griep tijdens legendarische ‘Flu Game’

Michael Jordan kampte niet met de griep maar met een voedselvergiftiging toen hij, zichtbaar ziek, de Utah Jazz in de vijfde finalewedstrijd van de NBA klopte in juni 1997. Dat blijkt uit getuigenissen van ESPN-documentaire The Last Dance over His Royal Airness. De wedstrijd was nochtans de geschiedenisboeken ingegaan als ‘The Flu Game’, maar volgens Jordan en zijn coach lag een slechte pizza aan de basis van het verhaal.

Er was indertijd veel rond te doen: de vijfde finalewedstrijd van de NBA tussen de Chicago Bulls en de Utah Jazz. Levensbelangrijk bij een 2-2-stand en het thuisvoordeel voor de Jazz. Nog voor de start raakte bekend dat Michael Jordan met zware griep zat. De beste basketter ter wereld zag er ook doodziek uit. Toch zette hij de finale alsnog naar zijn hand met liefst 38 punten, waarvan onder meer een cruciale driepunter in de laatste minuut. Achteraf moest hij zowaar van het veld geholpen worden. De wedstrijd zou bij de fans bekendraken als ‘The Flu Game’, de wedstrijd waarin Michael Jordan met de griep zat en toch nog iedereen naar huis speelde.

Alleen: nu blijkt dus dat dat niet helemaal klopte. Jordan had helemaal geen griep, zegt hij zelf in The Last Dance. De avond voor de wedstrijd kreeg ‘MJ’ ’s avonds rond 22u30 honger. Omdat het team in een afgelegen hotel verbleef en er op dat late uur niet veel opties meer waren, besloot hij daarop samen met zijn trainer Tim Grover pizza te bestellen. “Ze kwamen met vijf man om die pizza te leveren, en allemaal probeerden ze in de hotelkamer te kijken”, aldus Grover. “Ik heb de pizza aangenomen, betaald en gezegd: ik heb hier geen goed gevoel bij.” De Bulls bevonden zich immers in Salt Lake City, op vijandelijk grondgebied, en de hele stad wist wat er de volgende dag te gebeuren stond.

Toch zou de hongerige Jordan uiteindelijk de pizza opeten. “Om half drie ’s nachts werd ik wakker en moest ik continu overgeven. Het was dus niet echt the flu game. Het was een voedselvergiftiging.”