We moeten Afrika helpen, ook uit eigenbelang. ‘De risico’s van Afrika zijn onze risico’s’

Op het Afrikaanse continent zijn tot nu toe relatief weinig coronabesmettingen geconstateerd. Maar dat betekent niet dat die er niet zullen komen. En het betekent al helemaal niet dat de Afrikaanse landen niet lijden onder de crisis.

Het grootste probleem waar Afrika op dit moment mee kampt is honger. Door corona wordt er minder voedsel geleverd, op sommige plaatsen ligt de productie en distributie helemaal stil. Maar er dreigt ook een enorme toename in het aantal coronabesmettingen. Als er geen hulp komt, zal het virus hier misschien wel onder controle komen, maar in Afrika lang blijven smeulen. Chef buitenland Koen Vidal legt uit wat de gevaren zijn.

