Wilmès zoekt ‘zo snel mogelijk’ oplossing voor tweedeverblijvers

Premier Sophie Wilmès (MR) wil de komende dagen een beslissing nemen over tweede verblijven in ons land.

‘We hebben een discussie over tweedeverblijvers gehad, ook met de GEES (de groep van experten die adviezen over de exitstrategie geeft, red.)’, zei Wilmès bij een bezoek aan Bozar. ‘We zullen proberen een oplossing te vinden, zo vlug mogelijk, misschien de komende dagen.’

Sinds de coronacrisis mogen mensen - en dat zeker tot 8 juni - niet meer naar hun tweede verblijf in ons land. Het verbod zette kwaad bloed. Enkele honderden tweedeverblijvers stelden de staat in gebreke omdat ze niet naar hun eigendom kunnen, terwijl allerlei andere maatregelen al wel versoepeld zijn. Viroloog Marc Van Ranst zei gisteren nog dat er virologisch geen probleem is als de tweedeverblijvers in hun bubbel naar hun tweede verblijf gaan.

‘Ik zie niet in waarom we nog meer tijd moeten verliezen als ik hoor dat het op een goede manier kan worden georganiseerd voor de volksgezondheid’, zegt Wilmès nu.

Gisteren riep Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) op om het verbod om naar een tweede verblijf te gaan vervroegd op te heffen. ‘Een verbod moet nut hebben of worden ingetrokken’, zei ze. Minister-president Jan Jambon (N-VA) en de kustburgemeesters steunden haar oproep.