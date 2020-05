Strava zet meer functies achter betaalmuur

De sportapp Strava is door de lockdown steeds populairder geworden, daar wil het Amerikaanse bedrijf gebruik van maken. Een aantal functies, zoals het vergelijken van segmenten en de routeplanning, zal alleen beschikbaar blijven voor betalende leden.

‘Een paar gratis functies die bijzonder complex en duur zijn om te onderhouden, worden opgenomen in een betaald lidmaatschap.’ Dat liet Strava weten in een e-mail aan de leden.

De grootste verandering is de vergelijking van segmentklassementen die voortaan achter de betaalmuur verdwijnt. Die functie laat zien hoe snel iemand loopt of fietst op een bepaald stuk route, hoeveel sneller of trager dat was in vergelijking met de vorige keer en hoe zich dat verhoudt tegenover vrienden op Strava. Het enige wat wel gratis te zien blijft, is hoe snel de gebruiker zelf was en wie de top-tien van het segment bekleedt.

Daarnaast worden ook de routeplanner en de aanbevelingen voor bepaalde routes betalend.

Strava voert deze veranderingen door omdat het geen winst maakt. ‘We willen er over tientallen jaren nog steeds kunnen zijn voor sporters’, liet het bedrijf weten. Bestaande gebruikers mogen 60 dagen gratis proefdraaien, daarna moeten ze 5 euro per maand betalen om de functies te kunnen behouden. Wie voor een heel jaar betaalt, krijgt twee maand gratis.