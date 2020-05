Winkelen duurder geworden

Door de coronacrisis is de gemiddelde winkelkar wel degelijk duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van het Prijzenobservatorium. De koopkracht bleef evenwel bewaard, door dalende energieprijzen.

De totale inflatie in België kwam in de eerste drie maanden uit op 1 procent, vooral als gevolg van fors dalende energieprijzen. In maart bedroeg de inflatie zelfs maar 0,4 procent. De coronacrisis veroorzaakte kelderende olieprijzen. Zo lagen de consumptieprijzen van stookolie (-26,5 procent), aardgas (-16,8 procent), motorbrandstoffen (-16,1 procent) en elektriciteit (-8,3 procent) in maart veel lager dan verleden jaar.

Het Prijzenobservatorium keek ook naar de evolutie van de prijzen tussen april en maart. De impact van het coronavirus op de inflatie in maart bleef al bij al beperkt. In april is er wel degelijk een grote impact, al is die volgens het Prijzenobservatorium minder groot dan bijvoorbeeld Test Aankoop laat uitschijnen.

Promotieverbod

Dat komt vooral door het promotieverbod in de supermarkten, dat besloten werd op 18 maart, maar in mei werd opgeheven. De voedingsprijzen zitten al enkele maanden in de lift, merkt het Prijzenobservatorium op. ‘De prijsontwikkeling in april was zeker een stuk sterker was dan de voorbije maand, maar de trend van stijgende voeding was al een tijd aan de gang’, laat het Prijzenobservatorium weten.

Zo is voeding bijvoorbeeld in april 1,68 procent duurder geworden tegenover maart. Verse groenten werden bijna 10 procent duurder. Reinigings- en onderhoudsproducten werden 6,5 procent duurder. ‘Dat zijn typisch producten waar promoties voor gelden, en nu niet mogelijk waren’, merkt het Prijzenobservatorium op.

Overigens lag de totale inflatie in het eerste kwartaal in ons land (1 procent) lager dan het gemiddelde van de buurlanden (1,5 procent).