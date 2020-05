Union Berlijn kan weer op coach Fischer rekenen na twee negatieve coronatests

Urs Fischer kan vrijdag in de derby tegen Hertha Berlijn opnieuw plaatsnemen op de bank van Union Berlijn. Hij testte twee keer negatief op het nieuwe coronavirus, dat maakte zijn club dinsdag bekend.

De 54-jarige Zwitser was zondag afwezig in de thuismatch tegen Bayern München (0-2) vanwege een familiale aangelegenheid. Hij was naar Zwitserland teruggekeerd wegens het overlijden van zijn schoonvader en mocht vervolgens bij zijn terugkeer in Berlijn niet bij zijn spelers komen alvorens hij twee keer was getest.

Fischer kan vanaf nu met onmiddellijke ingang weer aanwezig zijn bij de training.