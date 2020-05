Enkele fietsers werden zondagmiddag nabij Pelt, in Limburg, verrast door een opmerkelijk weerfenomeen: een indrukwekkende stof- of zandhoos. Een man uit Hamont-Achel maakte beelden van deze kleine wervelwind die hij over zich heen kreeg. ‘Op zeker moment tilde de windhoos mijn fiets zelfs lichtjes op’, vertelt hij aan onze collega’s van Het Belang van Limburg.