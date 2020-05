vandaag

‘Deze heropening voelt als een feestje’

Diva, het Antwerpse museum voor diamant, juwelen en zilver in de Suikerrui, ging gisteren voor het eerst sinds de lockdown weer open. Met het Maagdenhuis is het de eerste ‘instelling’ die opent. De andere Antwerpse musea volgen vandaag. ‘Dat we weer open mogen, is een feestje op zich’, zegt Suzanne de Lange van Diva. Dat vonden de eerste bezoekers ook.