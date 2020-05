India en Bangladesh maken zich klaar voor supercycloon Amphan

Volgens de voorspellingen zal supercycloon Amphan grote schade aanrichten in Oost-India en Bangladesh. De plaatselijke autoriteiten zijn dinsdag begonnen met de evacuatie van miljoenen mensen. Naar verwachtingen zal Amphan woensdag landen vlakbij de Golf van Bengalen.

Zowel India als Bangladesh bereidt zich voor op de supercycloon Amphan, die volgens het Indiase weerbureau maandagavond al windsnelheden van 240 km/u had bereikt, met windstoten van 265 km/u.

Zo zullen in India gebouwen die dienden als quarantaineplaatsen voor coronapatiënten, nu gebruikt worden als schuilplaatsen voor Amphan. Hierdoor zullen lokale autoriteiten meer moeten in zetten op afstand houden om een verdere verspreiding van het coronavirus in hun gebied zo goed mogelijk tegen te gaan.

Er werden al meer dan 1.000 gezinnen in de opvangcentra geplaatst. ‘We hebben nog maar ongeveer zes uur om mensen uit hun huizen te evacueren en we moeten ook de afstandsnormen handhaven. De cycloon kan duizenden hutten en gewassen wegspoelen’, vertelde een lokale ambtenaar dinsdagochtend aan Reuters.

Foto: AP

In het land zijn er meer dan 100.000 bevestigde gevallen van het coronavirus waarvan er 3.163 gestorven zijn.

In buurland Bangladesh zijn mensen naar hoger gelegen gebieden geëvacueerd. ‘We hebben 12.000 cyclooncentra opgezet waarin meer dan vijf miljoen mensen kunnen schuilen. We hebben ook de nodige maatregelen genomen zodat mensen afstand kunnen houden en maskers kunnen dragen’, zei de Bengalese minister voor rampenbeheersing en noodhulp Enamur Rahaman. In Bangladesh zijn er 314 mensen gestorven aan het coronavirus en 20.995 besmettingen geregistreerd.

Het zou gaan om de zwaarste storm in het gebied in minstens een decennium.