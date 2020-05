Kroongetuige: ‘Moord op mijn advocaat heeft mij hard geraakt’

De kroongetuige in het proces tegen de Nederlandse drugshandelaar Ridouan Taghi heeft voor het eerst gereageerd op de moord op zijn advocaat.

Nabil B. las gisteren een verklaring voor op een tussentijdse zitting van het Marengo-proces. ‘Mijn vorige advocaat is helaas vermoord’, zei hij. ‘Hem trof geen enkele blaam. Ik ben daar heel hard door geraakt en heb er nog altijd last van.’

In september vorig jaar werd zijn advocaat, Derk Wiersum, voor zijn huis doodgeschoten, vermoedelijk in opdracht van Ridouan Taghi. Ook zijn broer werd eerder al vermoord.

B. vraagt zich af of hij hun dood had kunnen voorkomen. ‘Sommigen zullen zeggen, dat heeft hij aan zichzelf te danken, en de keuzes die hij heeft gemaakt’, zei hij. ‘Dat is ook zo. Ik ben medeverantwoordelijk voor het leed dat ik andere mensen heb aangedaan. Daarvoor bied ik mijn oprechte excuses aan.’

Omdat hij nu geen advocaat meer heeft, wil hij niet meer verhoord worden. ‘Ik wil heel graag verder, maar ik ga niet een verhoor in zonder advocaat.’

Nabil B. heeft twee nieuwe adviseurs gevonden die hem willen verdedigen. Maar een van hen is geen advocaat. Het gaat om een vertrouwenspersoon. Daarom heeft het openbaar ministerie dat voorstel niet aanvaard. ‘Dat terwijl de adviseurs niet in de rij staan om mij bij te staan’.

Ridouan Taghi werd in december gearresteerd in Dubai en zit intussen in een Nederlandse cel. Nabil B. werkte voor de organisatie van Taghi. Nadat een goede vriend van hem per vergissing werd doodgeschoten, besloot hij een deal te sluiten als kroongetuige. Zijn getuigenis wordt cruciaal op het proces.