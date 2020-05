Aantal nieuwe besmettingen blijft dalen, lichte stijging op intensieve zorg

Er werden 232 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd in ons land de afgelopen 24 uur. 29 Belgen stierven de afgelopen dag aan covid-19, het totaal staat op 9.108 sterfgevallen.

De teller van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis staat op 1.630, er waren gisteren 50 nieuwe opnames. Op intensieve zorg liggen nu 345 patiënten, dat is een stijging met drie patiënten in de afgelopen 24 uur. Er werden in totaal 14.687 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van dertig de afgelopen dag.

Van de nieuwe besmettingen wonen 176 mensen in Vlaanderen, 40 in Wallonië en 16 in Brussel. Het totaal aantal besmettingen staat op 55.791 voor ons land.

Van de in totaal 9.108 overleden personen, overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum, 0,2 procent thuis en 0,4 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (24 procent) als vermoedelijke (76 procent) gevallen.

Tijdens de persconferentie van maandag legde viroloog Steven Van Gucht nogmaals de nadruk op het belang van het contactonderzoek. Er zijn weinig hoogrisicopatiënten opgegeven door de gecontacteerde besmette personen terwijl het essentieel is dat alle contacten worden doorgegeven.

