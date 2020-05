Uniqlo strikt Billie Eilish

Na een samenwerking met H&M brengt zangeres Billie Eilish nu ook T-shirts uit bij de Japanse kledingketen Uniqlo. Dat doet ze niet alleen, maar met de medewerking van de Japanse kunstenaar Takashi Murakami.

Uniqlo verkoopt vanaf 25 mei T-shirts met daarop ontwerpen van de achttienjarige popster en Takashi Murakami. De Japanse kunstenaar sloeg eerder al de handen in elkaar met Eilish. Zo was hij de regisseur van haar videoclip van ‘You should see me in a crown’ en maakten ze samen al merchandising.

Murakami zet zijn tekenpen wel vaker aan het werk voor modemerken. Zo kreeg hij in 2005 nog carte blanche van Marc Jacobs, toenmalig creatief directeur bij Louis Vuitton, om de bekende handtassen met monogram te bewerken. De T-shirts voor Uniqlo vallen binnen het budget van een veel groter publiek: aan de T-shirts voor volwassen hangt een prijskaartje van 14,90 euro, aan die voor kinderen 9,90 euro.