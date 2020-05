Ajax-fans kunnen geld terugvragen bij duels zonder publiek: “Hele seizoen zonder fans is geld terug”

Ajax gaat komend seizoen seizoenkaarthouders de mogelijkheid geven hun geld terug te vragen voor elk duel dat vanwege de coronamaatregelen zonder publiek moet worden gespeeld. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub dinsdag bekendgemaakt kort voor de start van de verkoop van jaarkaarten voor het seizoen 2020-2021.

“We bevinden ons in een vreemde situatie. Normaal gesproken zouden we nu met goede moed over het nieuwe seizoen beginnen, over dat we het in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA gaan opnemen tegen zeventien andere clubs. Maar vanwege het coronavirus is momenteel veel onzeker. En zoals je begrijpt, heeft dat uiteraard ook invloed op de seizoenkaartverlenging”, meldt Ajax op de website. Vanaf dinsdag kunnen eerst seizoenkaarthouders hun abonnement verlengen voor dezelfde prijs als het afgelopen seizoen.

“De kans bestaat dat wij meerdere of (in het het slechtste geval) zelfs alle wedstrijden zonder publiek moeten spelen”, schrijft Ajax. “Daar hebben wij geen invloed op. Waar we wel invloed op hebben, is hoe we onze fans tegemoet gaan komen, mocht het zover komen. Daarom hebben we besloten dat seizoenkaarthouders ervoor kunnen kiezen om geld terug te krijgen voor elke wedstrijd die zij moeten missen als gevolg van de regels omtrent het coronavirus. Het gaat per wedstrijd om 1/17e van het aankoopbedrag van de seizoenkaart en als we het hele seizoen zonder fans spelen, dan heb je dus recht op teruggave van het gehele aankoopbedrag.”