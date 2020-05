Interieur Biënnale in Kortrijk wordt een jaar uitgesteld

De Biënnale Interieur in Kortrijk wordt een jaar uitgesteld door de covid-19-crisis, zo maakte de organisatie bekend. ‘We krijgen er een jaar bij om aan een inhoudelijk sterke Biënnale te werken.’

Nadat de jaarlijkse designbeurs Salone del Mobile in Milaan zich al genoodzaakt zag tot afgelasting, zal ook het tweejaarlijkse Interieur Kortrijk dit najaar niet plaatsvinden. De organisatie heeft beslist de 27ste editie van de Biënnale Interieur een jaar te verschuiven door de impact van de coronacrisis, zo werd bekendgemaakt in een persmededeling.

‘Er heerst onzekerheid en investeringen worden uitgesteld. Wij moeten als organisatie hierin ook onze verantwoordelijkheid nemen, zowel naar exposanten als naar bezoekers toe. Omdat we het kwaliteitslabel hoog in het vaandel voeren, hebben we dan ook beslist de Biënnale Interieur met een jaar op te schuiven’, zegt ceo Jo Libeer.

Interieur 2021 zal aldus plaatsvinden van 21 tot en met 25 oktober 2021. Door de verschuiving zal het tweejaarlijkse interieurevenement voortaan steeds plaatsvinden in de oneven jaartallen. Dit najaar wordt wel opnieuw voor de vijftiende keer de Belgische designer van het jaar verkozen, in samenwerking met de magazines Knack Weekend en Le Vif Weekend.

De organisatie probeert het ook van een positieve kant te bekijken: ‘We krijgen er een jaar bij om aan een inhoudelijk sterke Biënnale te werken.’ De beurs in de Kortrijkse Xpohallen werd de voorbije jaren al uitgebreid met een stadsfestival, en wil in de toekomst nog gerichter inspelen op de vragen van de markt.