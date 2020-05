Open VLD start stemming weer op na technische problemen

De leden van Open VLD kunnen vanaf 13 uur opnieuw hun stem uitbrengen voor een nieuwe voorzitter. De hele stemming wordt overgedaan na de technische problemen die gisteren opdoken.

De digitale verkiezing van de nieuwe Open VLD-voorzitter bleek gisteren fraudegevoelig. Na amper een uur moest de stemming, op vraag van de gerechtsdeurwaarder die voor rekening van tegenkandidaat Egbert Lachaert werkte, worden stopgezet.

De technische fout is uit het stemsysteem gehaald, zegt Open VLD. ‘Vanmorgen hebben de gerechtsdeurwaarder, het Kiescomité van de partij en de getuigen van de kandidaat-voorzitters het licht op groen gezet om de stemming opnieuw te openen. Vandaag vanaf 13 uuur kunnen alle stemgerechtigde leden hun stem online en telefonisch uitbrengen.’

De stemming wordt volledig overgedaan. ‘Elk lid dat dus gisteren online of telefonisch al gestemd had, zal dat opnieuw moeten doen.’

De bedoeling is dat de eerste stemronde nog altijd zal eindigen op vrijdag 12 uur. Een eventuele tweede stemronde staat gepland op maandag 25 mei vanaf 10 uur tot vrijdag 29 mei tot 12 uur.

Na de problemen met het stemsysteem vlogen de verdachtmakingen in het rond. Kandidaat-voorzitter Els Ampe zette in een filmpje vraagtekens bij een eerlijk verloop van de kiesstrijd. In een mededeling benadrukt de partij dat ‘het democratisch verloop van de verkiezingen onze grootste prioriteit was, is en blijft’.