Michael Phelps: 'Het verhaal over mij? Ik was depressief, won goud en nu is alles weer goed. Ik wou dat het de waarheid was'

'Soms is er dat overweldigende gevoel dat ik het allemaal niet meer aankan.' In een emotionele getuigenis op de Amerikaanse sportsite ESPN zegt de voormalig topzwemmer Michael Phelps (34) dat hij nooit helemaal verlost zal zijn van zijn mentale problemen, en dat de huidige corona-lockdown het hem daarbij niet makkelijker maakt.

'Mijn emoties schieten alle kanten op. Ik sta altijd op het punt te ontploffen. Ik word zo makkelijk getriggerd', omschrijft de 28-voudig olympisch medaillewinnaar zijn worsteling met zijn mentale problemen in deze moeilijke periode. 'Er zijn momenten waarop ik me helemaal waardeloos voel, waarop ik mezelf afsluit maar een ontzettende woede voel. Eerlijk? Ik heb al meer dan eens 'Ik wou dat ik mezelf niet was!' geroepen. Soms is er dat overweldigende gevoel dat ik het allemaal niet meer aankan. Ik wil mezelf niet meer zijn.'

Phelps, die na het uitstel van de Olympische Spelen al waarschuwde voor een toenemend aantal zelfmoorden bij atleten, wil iets duidelijk maken: toen hij vier jaar geleden voor het eerst sprak over zijn mentale problemen, was dat geen afgehandelde zaak. Hij kon erover praten omdat het tijdelijk, heel even, beter met hem ging. Niet omdat hij er voor altijd vanaf was. 'Ik heb zoveel interviews gedaan na Rio waar het verhaal altijd hetzelfde was: Michael Phelps vertelde dat hij depressief was, ging in therapie, won goud op de Olympische Spelen en nu is alles weer goed. Ik wou dat het de waarheid was. Maar om eerlijk te zijn, is het gewoon onwetendheid. Zoals iedereen met mentale problemen weet: ze gaan nooit echt weg. Er zijn gewoon goede en slechte dagen.'

Een dagelijkse routine inbouwen helpt hem ermee om te gaan, zegt hij. Maar hij hoopt ook dat mensen die met mentale problemen kampen de moed vinden erover te praten, en dat ze hulp zoeken. Dat is waar hij naar eigen zeggen zelf een fout heeft gemaakt. 'In de voorbije twee maanden heb ik helemaal niets van therapie gedaan op momenten dat ik ze waarschijnlijk het meest nodig had. (...) Daarom praat ik ook. Ik hoop anderen te helpen. En ik wil mezelf ook een spiegel voorhouden. Er zijn zoveel mensen die met hetzelfde probleem kampen. (...) Je moet gewoon weten wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je niet in een negatieve spiraal belandt.'