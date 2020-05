Partij Emmanuel Macron verliest absolute meerderheid in parlement

De Frans president Emmanuel Macron is zijn absolute meerderheid in het parlement nipt kwijt nadat enkele parlementsleden van zijn partij een nieuwe groep hebben opgericht. Maar hij geniet nog steun van andere, kleinere partijen.

De nieuwe linkse groep, Ecologie Démocratie Solidarité, bestaat uit zeventien afgevaardigden, van wie er zeven uit La République en Marche (LREM) van Emmanuel Macron komen.

De partij is ‘onafhankelijk’ en behoort ‘niet tot de meerderheid en niet tot de oppositie’, schrijven de afgevaardigden in hun politieke verklaring. Ze vinden dat de regering te weinig heeft gedaan voor het klimaat en het terugdringen van de ongelijkheid.

Met die nieuwe, negende groep in de Assemblée zakte La République en Marche (LREM) van Emmanuel Macron tot 288 afgevaardigden, net onder grens van de absolute meerderheid (289 zetels). In 2017 had Macrons fractie nog 314 zetels in het parlement. De voorbije maanden is een aantal parlementsleden vertrokken uit ongenoegen over de strakke greep van de president op de besluitvorming.

Veel hoeft LREM niet te vrezen, want de partij kan rekenen op de steun van leden van andere centristische groepen. Bovendien kan de partij die absolute meerderheid snel terugkrijgen met de komst van een plaatsvervanger van een van de opgestapte afgevaardigden. Toch is het symbolisch een klap voor de partij.

Ecologie Démocratie Solidarité zegt vooral te willen werken aan een ‘sociale en ecologische transformatie’.