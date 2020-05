‘Twilight’-acteur en vriendin dood teruggevonden in Las Vegas

Acteur Gregory Tyree Boyce en zijn vriendin Natalie Adepoju (27) zijn dood teruggevonden in hun appartement in Las Vegas. Over de doodsoorzaak is nog geen duidelijkheid. Boyce is vooral bekend uit de eerste ‘Twilight’-film.

Boyce, die in de eerste film uit de Twilight-saga Tyler Crowley speelde, is overleden op 13 mei. Dat bevestigde de lijkschouwer in Clark County aan Variety. Hij werd samen met zijn vriendin aangetroffen in hun appartement in Las Vegas.

Na zijn rol in de eerste Twilight-film speelde Boyce alleen nog mee in de kortfilm ‘Apocalypse’. Volgens een Facebookbericht van zijn moeder stond de jongeman op het punt een restaurant te openen. Boyce laat een dochter van tien achter, zijn vriendin had ook een zoon.