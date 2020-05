‘Iets meer geld voor eten’: dat is de grote wens van de 13-jarige Dylan. Zijn getuigenis in het jeugdjournaal Karrewiet, zie video hierboven, schetst hoe moeilijk de coronacrisis is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

De 13-jarige Dylan getuigde maandag op het jeugdjournaal hoe moeilijk deze periode is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Hij heeft twee broers en een zus, die allemaal bij hun ouders inwonen. ‘Mijn papa werkt nu, maar hij is wel even werkloos geweest. Ondertussen moesten we wel eten kopen voor zes mensen, en ook nog voor onze honden en katten. Dan blijft er niet veel over om samen iets te doen of om nog bijvoorbeeld een laptop te kopen.’ Als hij één wens zou mogen doen, dan wenst hij iets meer geld. ‘Ons eten is bijna op. Met dat geld zouden we wat kunnen kopen.’

Ook studeren is niet gemakkelijk in zijn situatie. Dylan volgt les in het middelbaar en volgt dus les van thuis, maar de computer is oud en werkt heel traag. ‘Ik heb daardoor al een achterstand opgelopen, waardoor ik niet zo goed kon volgen.’ De jongen vreest dat hij daardoor zijn jaar zal moeten overdoen.

Het zijn kinderen zoals Dylan die in aanmerking komen voor de laptops die minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan het verdelen is. Ook de 13-jarige jongen kreeg er al één. ‘Zelf zouden we die niet kunnen kopen hebben.’

'Toeslagen sneller toekennen en verhogen'

Het verhaal van Dylan laat weinigen onberoerd. 'Ik vond dat heel schrijnend, Vlaanderen onwaardig', zei professor Ive Marx, armoede-expert aan de Universiteit Antwerpen, dinsdag op Radio 1. Zo'n verhaal is heel belangrijk om ons wakker te schudden, stelde hij. 'Het is goed dat je zo iets eens uit de mond van een kind hoort, want we kennen die cijfers al jaren.'

Verhalen zoals die van Dylan blijven immers grotendeels onder de radar. 'Het gaat ook heel vaak over mensen en kinderen die naar de buitenwereld toe een zo normaal mogelijk bestaan proberen te leiden. Die proberen mee te gaan met school, maar die zich toch in een zeer precaire situatie bevinden.'

'Je kan de vraag stellen of we nu genoeg doen om die kinderen te ondersteunen', ging Marx verder. 'Ik denk dat er veel meer zou kunnen gebeuren. Dylan vroeg geld voor eten, dat is perfect mogelijk.' De kanalen die we daar voor hebben, zoals sociale toelagen, moeten sneller toegekend moeten worden, vindt de professor. 'En bovendien kan men een heel goede case maken om die toeslagen, al is het maar tijdelijk, te verhogen.'

Maatschappelijke impact corona

Het onderwerp sluit aan bij wat Marx vandaag in De Standaard schrijft: 'We moeten van de maatschappelijke impact van het coronavirus een nog belangrijker deel van de conversatie maken'.

'We hebben de kanalen voor snelle en efficiënte ondersteuning, maar we gebruiken ze niet of toch niet genoeg. Massaal geld pompen in de tijdelijke werkloosheid volstaat niet. Essentieel, zeker en vast, maar bijlange niet voldoende.'

'Dit is zelfs niet gewoon een kwestie van compassie. Als we willen uitblinken in onderwijs, als we meer mensen aan het werk willen, als we economisch sterk willen staan, dan moeten we nu sociaal stabiliseren op massieve schaal. Erop toezien dat ons maatschappelijke weefsel intact blijft. Want we zijn mensen aan het verliezen. Ook jongeren', stelt hij.