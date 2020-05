Trump dreigt ermee om bijdrage WHO permanent op te schorten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag gedreigd de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) permanent te bevriezen, tenzij binnen de komende 30 dagen ‘substantiële verbeteringen’ worden aangebracht.

De president deelde op Twitter een brief die hij stuurde naar WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Daarin informeerde hij de directeur-generaal dat ‘als de Wereldgezondheidsorganisatie zich niet binnen 30 dagen tot substantiële verbeteringen verplicht, ik mijn tijdelijke bevriezing van financiering door de Verenigde Staten aan de Wereldgezondheidsorganisatie permanent maak. En ons lidmaatschap van de organisatie heroverweeg’.

Trump somt in de brief voorbeelden op van fouten die de WHO beging in de aanpak van de pandemie, zoals het negeren van eerste berichten over de ernst van het virus en de te positieve kijk op China.

‘Het is duidelijk dat uw misstappen en die van uw organisatie in de aanpak van de pandemie de wereld heel duur zijn komen te staan’, aldus Trump. Hij voegt toe dat de WHO moet kunnen aantonen dat ze niet afhankelijk is van China.

‘Marionet van China’

Washington schortte medio april de financiering van de WHO op omdat het vindt dat China te veel invloed heeft binnen de organisatie. De WHO verloor door het besluit zijn grootste geldschieter. De VS waren jaarlijks goed voor een bijdrage van 400 miljoen tot 500 miljoen dollar.

Eerder op de dag leek het erop dat Trump de financiering zou hervatten, maar nog twijfelde over de hoogte ervan. Hij verwees toen ook naar de WHO als ‘een marionet van China’ en haalde nog eens uit naar China zelf. ‘China heeft ons een prachtig geschenk gegeven. Heel de wereld raakte besmet’, zei hij. Trump vindt dat het land verantwoordelijk gesteld moet worden voor de verspreiding van het virus.