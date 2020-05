Temperatuur stijgt tot 25 graden

Ook vandaag en woensdag houdt het mooie weer aan met temperaturen tot boven de 20 graden. In het binnenland vormt zich wel wat stapelbewolking.

Het wordt dinsdag op de meeste plaatsen eerst gedeeltelijk bewolkt, later komt er meer zon vanaf het westen maar ontwikkelen er zich in het binnenland ook stapelwolken. Aan zee blijft het dan zonnig. Het wordt opnieuw warm met maxima van 21 tot 25 graden in het binnenland. Vlak aan zee blijven de temperaturen steken rond 18 à 19 graden. Er staat een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind.

Dinsdagavond en -nacht blijft het rustig en droog en wordt het helder tot licht bewolkt. De wind wordt zwak uit veranderlijke richtingen en de minima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 11 graden in de steden.

Woensdag blijft het vrij zonnig met in het binnenland vorming van stapelbewolking in de namiddag. Het kwik klimt naar waarden tussen 23 en 25 graden in het centrum van het land. Aan zee liggen de maxima opnieuw rond zo’n 19 graden. De wind waait woensdag zwak, of in het oosten van het land soms matig, uit noordelijke tot noordnoordoostelijke richtingen.