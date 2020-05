Dewael: ‘Als socialisten geen kandidaat-premier vinden, kom je uit bij liberalen’

PS en N-VA hebben geen kandidaat-premier en dat bemoeilijkt de gesprekken voor de vorming van een federale regering. Dat zegt Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) in Knack. Dewael blijft voorstander van een as met socialisten en liberalen, en sluit niet uit dat zijn politieke familie daarbij de premier levert.

Tijdens de koninklijke opdracht van Kamervoorzitter Dewael en Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle groeide het akkoord om de minderheidsregering van Sophie Wilmès het vertrouwen en volmachten te laten krijgen van het parlement om de coronacrisis aan te pakken. Dewael hoopte toen dat de onderlinge dynamiek ervoor zou zorgen dat de partijen naar elkaar zouden toegroeien.

‘Maar als ik Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) moet geloven, hebben ze elkaar gedurende die eerste twee maanden niet gesproken’, reageert Dewael in Knack. ‘Ik zie nu pas in de laatste tien dagen dat er iets beweegt. Ik hoop dat men inziet dat de situatie ernstig is en dat andere EU-landen al volop bezig zijn met hun relancemaatregelen.’

Een van de grote struikelblokken in de formatie was de vraag of N-VA mee moest regeren. De PS was daar niet voor te vinden, maar ook CD&V bleef op haar lijn dat een regering het vertrouwen moet hebben aan beide kanten van de taalgrens. ‘Er zijn er die nu al een jaar zeggen dat de twee grootste partijen aan weerszijden van de taalgrens samen moet regeren. Wat niet is kan nog komen, maar ik kan niet anders dan vaststellen dat het keer op keer mislukt’, stelt Dewael vast.

‘Ik zie vooral twee burgemeesters’

Wat voor de Kamervoorzitter de zaken bemoeilijkt, is dat PS en N-VA geen kandidaat-premier hebben. Bij vroegere formaties was altijd iemand bereid zich los te maken van zijn partij en zich te smijten, luidt het. ‘Nu zie ik vooral twee burgemeesters: een van Charleroi, een van Antwerpen. Dat bemoeilijkt de gesprekken.’

Dewael sluit in Knack niet uit dat zijn politieke familie de premier zou leveren: ‘Dat zullen we zien in functie van de onderhandelingen. Maar als de socialisten geen kandidaat-premier zouden hebben, dan kom je uit bij de tweede grootste politieke familie: de liberalen.’

‘Ik denk dat de kiezer genadeloos zal zijn voor partijen die nu de handdoek in de ring werpen’, waarschuwt de Kamervoorzitter ten slotte partijen die nu al in verkiezingsmodus lijken te verkeren.