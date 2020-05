Raket ingeslagen in de buurt van Amerikaanse ambassade in Irak

In de Iraakse hoofdstad Bagdad is in de nacht van maandag op dinsdag een raket ingeslagen in de buurt van de Amerikaanse ambassade, in de zwaar beveiligde ‘Groene Zone’. Het gaat al om de 28ste raketaanval tegen Amerikaanse belangen in het land in zeven maanden tijd.

‘De raket heeft materiële schade veroorzaakt, maar er zijn geen slachtoffers’, aldus een verantwoordelijke van de Iraakse veiligheidsdiensten. De aanval werd net zoals de vorige aanvallen op Amerikaanse doelwitten niet opgeëist. De VS beschuldigen pro-Iraanse Iraakse groepen ervan achter de aanvallen te zitten.

Zondag nog verklaarde de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei dat de VS uit Irak en Syrië zouden worden gezet, twee landen waar Iran haar invloed via politieke en paramilitaire bondgenoten aan het vergroten is.

Amerikaanse soldaten in Irak

Irak heeft sinds twee weken een nieuwe regering na maanden van spanningen. De regering van Moustafa al-Kazimi wordt gezien als een ‘compromiskabinet’ tussen de VS en Iran. Beide landen waren in een open oorlog verwikkeld in Irak, nadat de VS in januari in Bagdad de Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood had. Met de nieuwe regering bestaat de kans dat de relaties opnieuw wat verbeteren.

De VS hebben nog steeds 5.200 soldaten in Irak, hoewel het parlement voor hen een uitzettingsbevel had afgekondigd. De regering in Bagdad heeft dat bevel echter nog niet bevestigd. In juni stuurt Washington een delegatie naar Bagdad om haar partnerschap met en aanwezigheid in Irak te heronderhandelen.