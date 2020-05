Tekort aan thermometers in apotheken

Na paracetamol, alcoholgel en mondmaskers is er in de Belgische apotheken nu een nijpend tekort aan koortsthermometers. Dat bevestigt Lieven Zwaenepoel van de nationale federatie van apothekers (APB).

‘Digitale thermometers zijn nergens meer te vinden’, zegt Zwaenepoel. ‘Infrarood thermometers al helemaal niet. We verwachten geen oplossing voor juni of misschien zelfs later.’

Naar de reden van de schaarste is het niet ver zoeken. Mensen willen graag een goed werkende thermometer in huis om verhoging en koorts snel te detecteren. Koorts is een van de symptomen van covid-19. ‘Gelukkig hebben de meeste mensen ergens nog een exemplaar in huis dat werkt’, zegt Zwaenepoel.

Twijfelachtige alcoholgel

Behalve het gebrek aan thermometers dat relatief recent is, zijn in de apotheken alle andere producten weer beschikbaar. Aan paracetamol is geen gebrek meer. Ook de tekorten aan alcoholgel en mondmaskers zijn weggewerkt.

‘Aan alcoholgel was er een acuut tekort in het begin van de crisis. Die tekorten zijn op een creatieve manier weggewerkt om het zorgpersoneel in de ziekenhuizen te helpen. Dat gebeurde onder andere met de hulp van alcoholstokerijen’, zegt Zwae­nepoel.

‘Bij de apotheken is de voorraad ondertussen aangevuld. Nu wordt de markt buiten de apotheken overspoeld door gels waarvan de effectiviteit soms twijfelachtig is met een alcoholpercentage onder 70 procent of boven 85 procent.’

Mondmaskers zijn ook weer ­beschikbaar in alle apotheken. Maar op de markt van de mondmaskers is de chaos compleet. ‘Op so­ciale media zie ik zaken passeren, waar ik toch wel van schrik. Er zijn allerhande maskers te koop, ook in supermarkten, waarvan de kwaliteit me twijfelachtig lijkt.’