85 procent van de getroffen reizigers Thomas Cook uitbetaald

37.500 reizigers die getroffen werden door het faillissement van touroperator Thomas Cook vorig jaar zijn intussen terugbetaald. Dat meldt het Garantiefonds Reizen.

Het garantiefonds heeft de gedupeerde klanten al voor een waarde van 20 miljoen euro uitbetaald. Daarmee werd tot nu toe 85 procent van de reizigers die een reis boekten voor het faillissement van Thomas Cook terugbetaald.

Het Garantiefonds Reizen wil tegen eind mei 90 procent van de terugbetalingsdossiers afgewerkt hebben.

Vouchers

De terugbetalingen staan volgens het Garantiefonds Reizen, een verzekeraar die door de reissector zelf werd opgericht, ‘in schril contrast met het gebrek aan begrip voor de reissector’ tijdens de coronaperiode.

De organisatie zegt verbaasd te zijn dat de Europese Commissie een ‘starre houding’ blijft aannemen over het gebruik van vouchers wanneer een reis wegens covid-19 geannuleerd werd.

De reissector vraagt al 30 jaar naar een verzekering tegen financieel onvermogen voor vliegtuigtickets, klinkt het. De huidige crisis is volgens hen een duidelijk signaal naar Europa toe om daar eindelijk werk van te maken. Volgens het fonds is de levensvatbaarheid van de sector zonder overheidssteun niet gegarandeerd.

Faillissement

Bij het faillissement van eind september vorig jaar waren zo’n 83.000 Belgische reizigers betrokken. Zowat 13.000 van hen moesten in allerijl naar ons land gerepatrieerd worden met andere vluchten. Een veelvoud zag zijn geboekte reis van later op het jaar of van begin dit jaar in het water vallen.