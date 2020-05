De Block over stil protest: ‘Koninklijk Besluit is er net om zorgpersoneel te beschermen’

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) verduidelijkt op Radio 1 dat het Koninklijk Besluit over de opvordering van zorgpersoneel er net voor hun bescherming is. ‘Als zij een tweede golf niet meer aankunnen, moeten er mensen kunnen worden bijgezet.’

Premier Sophie Wilmès werd zaterdag kil onthaald bij een ziekenhuisbezoek in Brussel. Een honderdtal mensen keerde haar de rug toe. Vooral aan de Franstalige kant leidde dat tot wrevel, en er werd vandaag een stakingsaanzegging ingediend. Door een Koninklijk Besluit kan personeel opgevorderd worden. Zo kan personeel ingezet worden bij een zwaar getroffen ziekenhuis.

Minister De Block reageert op Radio 1. ‘Ik snap dat ze de dialoog willen openen, maar we moeten niet vergeten dat verpleegkundigen uit een heel moeilijke situatie komen: heel veel werk, vermoeidheid en angst voor onbekende aandoening.’ Ze verduidelijkt daar ook bij dat het Koninklijk Besluit er is om het personeel in de zorg te beschermen. ‘Mensen die in de zorg werken, maar niet in de ziekenhuizen - denk aan arbeidsgeneeskundigen - kunnen we dan oproepen.’

‘Ik heb al duizend keer gezegd dat ik hoop dat we dat nooit nodig hebben’, vervolgt de minister. ‘Maar als er in een ploeg mensen ziek zijn, moet er iemand kunnen worden bijgezet. Wie een opleiding in de zorg heeft gehad, kan mits begeleiding en supervisie worden ingezet.’

‘We krijgen vanuit het veld wel signalen dat de eerste golf invloed heeft gehad op het gestel en het gezin van mensen in de zorg.’ Door de stakingsaanzegging komt er wel nieuw overleg. ‘Dat zal er altijd moeten zijn’, zegt De Block.

De minister zegt ook dat het Koninklijk Besluit tot stand kwam na overleg met de beroepsorganisaties en de vakbonden. ‘Het is een noodmaatregel voor als er te veel mensen zouden uitvallen. Het KB is er niet om hén nog eens op te eisen, integendeel. Het is om mensen die ziek zijn en in de zorg werken te beschermen.’