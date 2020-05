Demir wil dat tweedeverblijvers weer naar eigendom kunnen

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) wil dat tweedeverblijvers naar hun eigendom kunnen gaan. Zonder motivatie kan het verbod volgens haar niet gehandhaafd worden. Dat schrijft ze in een bericht op Facebook.

Door de maatregelen tegen de uitbraak van het nieuwe coronavirus is het verboden om naar een tweede verblijf te gaan, nog zeker tot 8 juni. Daar wil minister Demir paal en perk aan stellen. ‘Niet alleen aan zee, maar ook in de Ardennen of in de Kempen’, schrijft ze. Het verbod zette al even kwaad bloed: honderden tweedeverblijvers hebben de krachten gebundeld in een juridische procedure tegen de staat. Het is tevens niet de eerste keer dat Demir het opneemt voor de tweedeverblijvers. Eerder stelde ze al voor om hen waardebonnen te geven. Dat voorstel werd al snel afgeschoten.

De minister hekelt nu dat er geen motivatie is om mensen van hun verblijf weg te houden. ‘Een verbod moet nut hebben of worden ingetrokken. Mijn mailbox puilt deze dagen uit van mensen die smeken om naar hun eigendom te kunnen gaan. Belangrijke stemmen in het debat, zoals viroloog Marc Van Ranst, noemen het verbod een “slechte maatregel” en “virologisch nutteloos”’, schrijft ze op Facebook.

Dat bevestigt ook haar woordvoerder: ‘De beslissing is aan de Nationale Veiligheidsraad, maar het is wel de minister die het moet uitleggen. Zonder motivatie is dat moeilijk.’ Het Vlaams Gewest telt iets meer dan 212.000 tweede verblijven. Het gaat om 158.000 woningen in gewone gebouwen of appartementen en 54.000 vakantieverblijven gelegen in parken als Centerparks en Sunparks, op campings of in recreatiegebied.

Geen virologische verantwoording

‘Zonder virologische verantwoording moet de Nationale Veiligheidsraad dan consequent zijn en het verbod om naar een tweede verblijf te trekken zo snel mogelijk opheffen’, schrijft minister Demir. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zal de opmerking meenemen naar de volgende Veiligheidsraad, zegt de woordvoerder van minister Demir.

'Natuurlijk zullen er maatregelen nodig zijn om te verhinderen dat mensen samenhokken in toeristische hotspots', aldus Demir. 'Dat is de verantwoordelijkheid van de lokale overheden en vooral de mensen zelf.'

Ze voegt er nog aan toe dat het voor sommigen ook een bron van inkomsten is: ‘Mensen dreigen in de financiële problemen te komen omdat hun tweede verblijf geen luxe is, maar een investering die nog jaren huurders moet vinden om afbetaald te raken.’