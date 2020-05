Coronacrisis of niet: de Japanse kerselaars stonden enkele weken terug in volle bloei. Op bovenstaande beelden, die dateren van begin april maar nu pas gedeeld werden op sociale media, is te zien hoe de herten van het Nara Park in alle rust genieten van de roze kersenbloesems. Normaal bezoeken elk jaar duizenden toeristen het bekende park, maar door de lockdown in Japan hadden de herten - die er altijd aanwezig zijn - het rijk voor zich alleen.