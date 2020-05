Goudprijs op hoogste niveau sinds eind 2012

De goudprijs piekt en klimt naar zijn hoogste koers in ruim zeven jaar. Hoe komt dat?

De prijs van een ‘troy ounce goud’ (31,1 gram) in Londen is voor de vijfde opeenvolgende dag gestegen en staat nu op iets meer dan 1760 dollar, het hoogste niveau sinds oktober 2012.

De reden daarvoor is vanzelfsprekend te zoeken bij de wereldwijde coronacrisis. De stortvloed aan slechte economische data over de diepte van de recessie en toenemende vrees voor een tweede golf aan besmettingen nu in tal van landen de economie voorzichtig heropstart, duwen de goudprijs steeds hoger. Ook al groeit het optimisme over China, waar de economie sterker van verwacht heropveert.

Herstel pas eind 2021?

Ook waarschuwingen van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve over mogelijke nieuwe zeepbellen, en de mogelijk langdurige economische schade die het coronavirus mogelijk kan veroorzaken - Powell vreest geen duurzaam economisch herstel voor het einde van 2021 als er niet snel een vaccin wordt gevonden - duwen beleggers naar veilige havens zoals goud.

Volgens het persagentschap Bloomberg vrezen steeds meer beleggers voor de invoering van een negatieve rente in de VS. Zeker als de handelsspanningen tussen China en de VS verder zouden toenemen.

Ook zilver en palladium begeerd

Ook de prijzen van andere edelmetalen zaten in de lift, zoals zilver en platina. De zilverprijs is in drie handelsdagen bijna 12 procent gestegen. En de prijs van palladium stijgt vandaag met 8,3 procent tot het hoogste niveau sinds eind maart.