Vraagtekens achter Grote Prijs van Singapore: “Het is niet te doen dit achter gesloten deuren te houden”

De organisatoren van de Grote Prijs Formule 1 van Singapore houden er geen rekening mee dat ze hun wedstrijd achter gesloten deuren moeten houden. De race staat op 20 september geprogrammeerd, maar of dat wel zal lukken is door de coronacrisis een groot vraagteken.

“Door het feit dat de Grote Prijs Formule 1 van Singapore op een circuit in de stad wordt gehouden, is het niet te doen om de wedstrijd achter gesloten deuren te houden”, zegt een woordvoerder van de organisatie.

Singapore is met bijna 8.000 inwoners per vierkante kilometer erg dicht bevolkt. De lokale organisatie is in overleg met de regering, de F1-top en andere betrokken partijen om te bekijken welke opties er mogelijk zijn.

“Wij blijven de evolutie van de situatie van dichtbij volgen”, aldus de woordvoerder. “Onze absolute prioriteit blijft het welzijn en de veiliheid van onze fans, ons personeel, de vrijwilligers en alle inwoners van Singapore.”

De coronacrisis heeft de F1 hard getroffen. De eerste tien GP’s werden uitgesteld of afgelast. Promotor Formula One hoopt op 5 juli te starten met de GP van Oostenrijk in Spielberg, en een tweede GP een week later op hetzelfde circuit. Daarna zouden er twee races worden gehouden op de omloop van Silverstone, als de Britse overheid groen licht geeft. Op 30 augustus is het de beurt aan de GP van België. In Spa-Francorchamps zal evenmin publiek worden toegelaten. Het WK zou in december in Abu Dhabi eindigen en tussen vijftien en achttien races tellen.

Singapore is met 22 doden en 28.000 besmettingen minder hard geraakt dan vele andere landen.