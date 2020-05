Zo verliep de virtuele afstudeerceremonie met Obama, Malala en Bill Clinton

Het is een ongewoon jaar om af te studeren, dat staat vast. In de Verenigde Staten konden jongeren rekenen op een virtuele ceremonie met onder meer basketbalspeler LeBron James, voormalig president Barack Obama en Nobelprijswinnaar Malala Yousafzai.

‘Graduate Together’ bracht beroemdheden, activisten, artiesten en natuurlijk de studenten zelf samen aan bod in de twee uur durende special. In totaal studeerden er dit jaar meer dan drie miljoen seniors af van de middelbare school.

Oud-president Barack Obama beet de spits af. ‘Afstuderen is een grote prestatie onder eender welke omstandigheden’, zei hij. ‘Sommigen van jullie hebben serieuze obstakels overwonnen onderweg.’

‘Behalve de gewone uitdagingen die horen bij ouder worden, moesten jullie omgaan met de druk van sociale media, nieuws over schietpartijen op scholen en klimaatveranderingen.’ En toen sloeg er nog een pandemie toe. ‘Hoe graag jullie je ouders ook zien: ik kan me inbeelden dat thuis vastzitten met hen en bordspellen spelen of Tiger King kijken niet is hoe je de laatste maanden van je afstudeerjaar hebt ingebeeld.’

Obama gaf de klas van 2020 drie tips: wees niet bang, doe wat jij denkt dat goed is en bouw een community. ‘Je gaat niet elke keer juist zijn. Je gaat fouten maken, net zoals iedereen. Maar zo word je deel van de oplossing in plaats van deel van het probleem.’ De oud-president haalde tijdens zijn speech ook uit naar huidig president Donald Trump.

Basketballer LeBron James sprak dan weer in metaforen. In plaats van ‘stay home’ was zijn boodschap ‘stay close to home’. Ook hij wilde dus dat gemeenschappen centraal stonden.

De Pakistaanse activiste en Nobelprijswinnaar Malala Yousafzai mist zelf haar afstudeerceremonie nadat ze filosofie, politiek en economie studeerde aan de Universiteit van Oxford. Malala vroeg om te denken aan de jonge vrouwen die niet naar school kunnen omdat zij door de coronacrisis in huwelijken en slecht betalende jobs worden gedwongen. ‘Als je de wereld verandert, laat hen dan niet achter’, vroeg ze.

Groeiende ongelijkheid

Voormalig president Bill Clinton raadde de jeugd aan om de uitdagingen van een veranderende wereld te omarmen. ‘Zelfs voor de uitbraak van het virus wisten jullie dat je een wereld binnenging met groeiende ongelijkheid. Iemand anders wint, jij verliest. Maar nu nemen we een stap terug en zien we ook het beste van de mensheid. Help ons om een gemeenschap te zijn, niet om verdeeld te zijn.’ Ook actrice Gal Gadot en comedian Amy Schumer staken de studenten een hart onder de riem.

Tussen de speeches door was er ook tijd voor onder andere Dua Lipa, Pharell Williams, Zendaya, Kevin Hart, Timothée Chalamet en Shaquille O’Neal. De Jonas Brothers sloten de ceremonie af met een nieuw lied: X.

Graduate Together was een samenwerking tussen zender CNN, XQ (een ngo die het Amerikaanse schoolsysteem wil veranderen), de LeBron James Foundation en de Entertainment Industry Foundation.